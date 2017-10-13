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Хартли заменит Гасли в «Торо Россо» на Гран-при США

13 октября 2017, пятница. 19:25 Авто

Бывший пилот программы поддержки молодых гонщиков «Ред Булл» Брэндон Хартли, выступающий в последние сезоны в WEC в составе «Порше», заменит в составе «Торо Россо» на Гран-при США французского пилота Пьера Гасли, сообщает официальная страница команды из Фаэнцы в «Твиттере».

Последний примет участие в заключительном этапе чемпионата Супер Формулы, где попробует завоевать титул. Другим претендентом на место Гасли на Гран-при США был Себастьен Буэми.

Таким образом, на этапе в Остине «Торо Россо» выступит с Даниилом Квятом и Брэндоном Хартли.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Торо Россо Пьер Гасли Формула-1 Гран-при США
Новости. Авто
13 октября 2017, пятница
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