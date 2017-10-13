Хартли заменит Гасли в «Торо Россо» на Гран-при США

Бывший пилот программы поддержки молодых гонщиков «Ред Булл» Брэндон Хартли, выступающий в последние сезоны в WEC в составе «Порше», заменит в составе «Торо Россо» на Гран-при США французского пилота Пьера Гасли, сообщает официальная страница команды из Фаэнцы в «Твиттере».

Последний примет участие в заключительном этапе чемпионата Супер Формулы, где попробует завоевать титул. Другим претендентом на место Гасли на Гран-при США был Себастьен Буэми.

Таким образом, на этапе в Остине «Торо Россо» выступит с Даниилом Квятом и Брэндоном Хартли.