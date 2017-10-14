Хартли: меня ждёт тяжёлая неделя перед дебютом в Ф-1, но я готов

Бывший пилот программы поддержки молодых гонщиков «Ред Булл» Брендон Хартли заявил о своей готовности к дебюту в Ф-1 на Гран-при США, где он будет подменять Пьера Гасли в «Торо Россо».



«Это была довольно сумасшедшая неделя Всё произошло довольно быстро. В данный момент я стараюсь думать только о текущем уик-энде, и как только он закончится, я сосредоточусь на новом для себя вызове. Мне нужно многому научиться за неделю, но я готов к этому.



Эта программа (молодёжная программа «Ред Булл». — Прим. «Чемпионата») научила меня многому, предоставив возможность поработать с такими парнями, как Марк Уэббер, Тимо Бернхардт, Эрл Бамбер. Я вырос как пилот. Меня ждёт напряжённая неделя, но я с нетерпением жду её», — цитирует Хартли Autosport.