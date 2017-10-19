Хартли: концентрируюсь на уик-энде, а там посмотрим, что будет

Новичок «Торо Россо» Брендон Хартли ещё раз рассказал, как вновь начал общаться с представителями «Ред Булл», а также поведал об ожиданиях от Гран-при США. На данный момент подтверждено участие новозеландца только в этапе в Остине.



«Я позвонил Хельмуту, когда стало известно, что „Порше“ уходит из WEC, и сказал ему, что стал совсем другим пилотом по сравнению с тем, каким был 10 лет назад. И если будет какая-то возможность с „Ред Булл“, я бы хотел ей воспользоваться. Марко просто сказал мне, что понял меня. А спустя три месяца он позвонил мне. Я узнал обо всём немного раньше, чем журналисты.



Я расслаблен, жду выезда на трассу, первой практики. Будем работать с прицелом на воскресный старт гонки, который станет большим событием для меня. Да, я не ездил на „формулах“ с 2012 года, но надеюсь, что „Порше“ LMP1 позволила мне хорошо подготовиться. Я стараюсь концентрироваться на этом уик-энде, а там посмотрим, что будет», — заявил Хартли на пресс-конференции ФИА.