Риккардо: Хартли заслужил эту возможность

Пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо поделился мыслями относительно предстоящего дебюта в Формуле-1 новозеландца Брендона Хартли, который на Гран-при США выступит в составе «Торо Россо».

«Мы долгое время были вместе в программе, и с точки зрения партнёра по команде можно сказать, что Хартли — лучший. Когда я узнал эту новость, я был очень рад за него. Возможно, это будет звучать предвзято, потому что он мой друг, но он заслужил свой шанс.

Его трудовая этика очень впечатляет, и именно он сделал так, что всё это стало возможным. Я уверен, что он на сто процентов заслужил свою возможность, и это поднимет его на новый уровень. Он всегда был хорош, быстр и умел адаптироваться ко всему. В последние годы он выступал едва ли не на всех типах машин.

Если он будет уверен и спокоен, то всё будет нормально, я буду рад ему помочь», — приводит слова Риккардо Motorsport.