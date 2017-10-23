Хартли: надеюсь получить ещё один шанс, чтобы использовать полученный опыт

Пилот «Торо Россо» Брендон Хартли прокомментировал свой дебют в Формуле-1, состоявшийся на Гран-при США. Новозеландец остался доволен выступлением, выразив надежду на то, что ему предоставят ещё один шанс в «Больших призах».

«Это было сложно, но просто потрясающе. Сейчас передо мной всё плывёт, и это будет длиться до тех пор, пока я не лягу и успокоюсь, после чего начну перерабатывать всю информацию. Я не сделал всё наилучшим образом на старте — всё-таки я давно не стартовал с места! Но после этого я поучаствовал во многих баталиях, и я доволен своей гонкой.

Темп был хорош, особенно в конце. Думаю, что единственная ошибка была допущена, когда я позволил Строллу обойти себя. Я не мог обогнать его, потому он несколько сдерживал меня.

В целом же в гонке было много вызовов и я многому научился. Надеюсь получить ещё один шанс, чтобы использовать полученный опыт на практике. Я наслаждался каждым моментом гоночного уик-энда, и я хотел бы поблагодарить всю команду за это. Это было волшебно", — приводит слова Хартли пресс-служба «Торо Россо».