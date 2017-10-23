Масса: синие флаги отняли у меня шанс обогнать ещё одну машину и стать восьмым

Гонщик «Уильямса» Фелипе Масса прокомментировал девятый результат на Гран-при США и посетовал, что синие флаги помешали ему опередить Серхио Переса.



«Определённо, это был хороший результат. Это была хорошая гонка, а очки — это то, чего мы всегда хотим добиться. Мы потеряли несколько очков относительно „Рено“, но это была позитивная гонка, и я доволен результатом. К сожалению, синие флаги отняли у меня шанс обогнать ещё одну машину в конце и стать восьмым, а не девятым, но я доволен гонкой и проделанной работой. Это самое главное», — приводит слова Массы пресс-служба «Уильямса».