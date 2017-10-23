Перес: в конце гонки было сложно защищаться от Массы и Квята

Пилот «Форс Индия» Серхио Перес прокомментировал итоги гонки Гран-при США, в которой он финишировал на восьмом месте. По словам мексиканца, на последних кругах он ощущал давление со стороны Фелипе Массы и Даниила Квята.

«Это была сложная гонка и я доволен, что мы сумели заработать какие-то очки. Мы попробовали очень агрессивную стратегию, чтобы прогрессировать по сравнению с квалификацией и иметьпреимущество над Сайнсом и Массой.

В гонке мне удалось пройти Алонсо, а потом я приблизился к Окону. В тот момент мой темп был лучше, чем у него. Он берёг резину. Но мои шины сильно износились в трафике и я отстал от него. Сложно сказать, как бы сложилась гонка, если бы я прошёл Эстебана. Возможно, я бы сохранил свои шины лучше. Когда позади меня был Сайнс, я не мог ничего сделать, потому что его резина была гораздо свежее.В конце гонки было сложно защищаться от Массы и Квята.

Было очень трудно с Фелипе, последние несколько кругов я удерживал его изо всех сил, мои шины были уже на пределе. Я доволен, что финишировал восьмым, это хороший результат для команды", — приводит слова мексиканца пресс-служба «Форс Индия».