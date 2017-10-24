Российский гонщик, член молодёжной программы «СМП Рейсинг» Роберт Шварцман вошёл в гоночную академию «Феррари», сообщает ТАСС. В сезоне-2017 Шварцман выступает в Еврокубке Формулы «Рено» 2.0 и перед заключительным этапом занимает четвёртое место в общем зачёте с четырьмя победами.



«Важно, что итальянская академия проявила интерес к пилоту нашей программы. Он талантливый гонщик — они увидели в нём потенциал, поэтому было принято совместное решение об обучении Шварцмана в итальянской академии. Российские пилоты востребованы за рубежом, и для нас это небольшая победа. Рядом будут не только участники и друзья по академии, но и будущие соперники. В Формуле-1 места мало, чтобы туда попасть, необходимо серьёзно потрудиться», — отметил основатель и руководитель программы «СМП Рейсинг» Борис Ротенберг.



Шварцман стал первым россиянином, вошедшим в гоночную академию «Феррари». Ожидается, что в сезоне-2018 он продолжит карьеру в Формуле-3.