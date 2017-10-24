Окон: между мною и Пересом существует большое уважение

Пилот «Форс Индия» Эстебан Окон поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Мексики, а также рассказал о взаимоотношениях с партнёром по команде, Серхио Пересом.

«Гонка в Мексике достаточно интересна. Жду фантастической атмосферы. Почувствовал это в минувшем году, когда проходил финальный сектор. Проезд через стадион очень впечатлил. Автоспорт и Формула-1 важны для мексиканцев, и приятно слышать их приветствия на каждом круге, это особенные чувства.

Трасса очень интересная. Можно найти нужный ритм, и есть возможность обгонов. Сектор на стадионе очень медленный, и перед длинной прямой отрывы между машинами сокращаются. Есть интересные повороты, в целом интересная трасса. В первом и четвёртом поворотах хорошие возможности для обгона, так что ожидаю там борьбы.

Партнёр по команде — мексиканец, так что этот этап особенный для него. Он очень популярен в Мексике, но, надеюсь, меня примут так же тепло, как и его. У нас с Серхио были раньше проблемы, но сейчас всё в порядке, между нами большое уважение. Мы работаем для команды и максимально хорошего выступления. Надеюсь, все болельщики уважают это", — приводит слова Окона пресс-служба его команды.