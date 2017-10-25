«Ниссан» дебютирует в Формуле-Е в сезоне-2018/19

Компания «Ниссан» пополнит список автопроизводителей, участвующих в чемпионате Формула-Е. «Ниссан» будет первым японским автопроизводителем, который дебютирует в Формуле-Е в пятом по счёту сезоне (сезон-2018/19) для серии. Отмечается, что японский производитель сменит одного из девяти производителей, ныне заявленных в серии. Более подробная информация появися позже.

Ранее сообщалось о том, что «Ниссан» заменит «Рено». Это позводит французскому производителю сфокусироваться на своей программе в Формуле-1.

«Заполучить на борт такой бренд, как «Ниссан», — это здорово, это важный день для серии. Нам не только приятно приветствовать нового автопроизводителя в семье Формулы-Е, но и радостно видеть первого японского производителя. Это демонстрирует, насколько глобальна электрическая революция. Япония является страной, которая находится на переднем крае новых технологий, где наша серия ощущает одну из самых сильных поддержек. Я с нетерпением жду появления логотипа «Ниссан», который украсит новые болиды в пятом сезоне», — цитирует промоутера Формулы-Е Алехандро Агага пресс-служба серии.