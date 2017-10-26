Хартли: жду возможности применить уроки ГП США на этапе в Мексике

Пилот «Торо Россо» Брендон Хартли поделился ожиданиями от предстоящего этапа чемпионата в Мексике, отметив, что надеется применить полученный опыт на Гран-при США в гонке в Мехико.

«Я взволнован своим вторым участием в этапе чемпионата Формулы-1, которое состоится на Гран-при Мексики. В Остине я кое-чему научился и жду возможности применить уроки Гран-при США в предстоящие выходные в Мексике. Высокогорье оказывает влияние на систему охлаждения и прижимную силу, что создаёт дополнительные трудности инженерам.

Но с точки зрения пилотов здесь отличный трек, и я получаю от него удовольствие", — приводит слова новозеландца пресс-служба его команды.