Хартли будет выступать в Формуле-1 под номером 28

Пилот «Торо Россо» Брендон Хартли выбрал для участия на оставшихся этапах чемпионата 28-й номер, сообщает пресс-служба его команды. На Гран-при США новозеландец выступил под 39-м номером. Теперь же, похоже, он определился с постоянным номером.

Ранее под 28-м номером в Формуле-1 выступал Уилл Стивенс, гонявшийся за «Кэтерхэм» и «Манор». Согласно правилам Ф-1, после выбора пилотом постоянного номера он остаётся за ним закреплён на два года с момента последней гонки.

Ранее стало известно, что пара пилотов Хартли — Гасли завершит сезон в составе «Торо Россо», в то время как россиянин Даниил Квят не получит шанса вернуться за руль.