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Окон раскритиковал дополнительные бордюры в первом повороте трассы в Мексике

27 октября 2017, пятница. 16:17 Авто

Пилот «Форс Индия» Эстебан Окон считает, что новые дополнительные бордюры, размещённые в первом повороте трассы, которая будет принимать Гран-при Мексики, представляют опасность для гонщиков.

«Никто не хочет вылетать за пределы трека, но это уже чересчур. Это опасно… Я думаю, что если кто-то в них въедет, то ему придётся менять шасси», — цитирует Окона Autosport.

Кроме того француз отметил, что путь, по которому выложены дополнительные бордюры, фактически не позволяет пилотам вернуться на трассу после вылета, не срезав по траве или не проехавшись по ним. «Невозможно вернуться. Мы не сможем вернуться на трек, потому что нам придётся срезать путь по траве», — отметил гонщик.

Фото доступно в официальном «твиттере» «Форс Индия».

Источник: Autosport Сообщить об ошибке
Теги
Форс Индия Эстебан Окон Формула-1 Гран-при Мексики
Новости. Авто
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