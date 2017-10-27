Масса: если команда больше не хочет меня видеть, пусть просто скажет

Гонщик «Уильямса» Фелипе Масса признался, что ему не нравится неопределённость со стороны команды насчёт контракта на сезон-2018. Бразилец хотел бы в ближайшее время узнать, останется ли он в «Уильямсе».



«Команда просто должна мне сказать, если больше не хочет видеть меня в своих рядах. У меня не будет проблем с этим. Я уже уходил в прошлом году и был в мире с самим собой. Как бы то ни было, я бы хотел иметь ясный ответ перед своей домашней гонкой в Бразилии. Тогда я буду выступать в следующем сезоне в Формуле-Е. А он уже очень скоро», — приводит слова Массы Auto Motor und Sport.

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