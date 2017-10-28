Хартли: чувствую себя намного лучше подготовленным, чем неделю назад

Пилот «Торо Россо» Брендон Хартли прокомментировал пятничные тренировки Гран-при Мексики, по итогам которых показал 13-е время.



«У нас сегодня утром был несколько медленный старт из-за проблем с двигателем на первой тренировке, поэтому мы потеряли много времени. Но команда отлично поработала, чтобы подготовить автомобиль ко второй практике. Я чувствую, что начинаю лучше проезжать короткие серии кругов, и, в конечном счёте, 13-е время — это неплохо.



Я извлёк хорошие уроки в работе на длинных сериях, и даже несмотря на то, что у нас были проблемы с мотором, оставшаяся часть дня была очень позитивной, я многое выжал из неё. Я намного более подготовлен, чем неделю назад. Сегодня мы будем много работать, я с нетерпением жду завтрашнего дня», — цитирует Хартли пресс-служба «Торо Россо».

