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Масса: прижимной силы в Мексике меньше, чем в Монце

28 октября 2017, суббота. 02:34 Авто

Пилот «Уильямса» Фелипе Масса поделился впечатлениями от пятничных тренировок Гран-при Мексики, по итогам которых показал 12-е время.

«Пятничная практика в Остине, возможно, была получше, с точки зрения времени на круге. У меня не было идеального круга на моей первой попытке на мягкой резине. Я не был готов на 100% к «ультрасофту», но длинные серии кругов были неплохими, так что, я думаю, что мы — в борьбе. Нам просто нужно попытаться набрать очки. Мы знаем, что «Рено» кажется конкурентоспособным.

С учётом высоты над уровнем моря, даже если у вашей машины высокий уровень прижимной силы, то здесь её всё равно намного меньше, чем в Монце, поэтому легко ошибиться. Я этого не сделал, поэтому надеюсь, что смогу продолжать в том же духе на протяжении всего уик-энда. Надеюсь, у нас получится хорошая квалификация и гонка», — цитирует Массу пресс-служба команды.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Уильямс Фелипе Масса Формула-1 Гран-при Мексики
Новости. Авто
28 октября 2017, суббота
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