«Торо Россо»: довольно сложная пятница, но с позитивными моментами

Главный гоночный инженер «Торо Россо» Джонатан Эддолс прокомментировал пятничные тренировки Гран-при Мексики.



«Это очень трудный день для всех нас… К сожалению, сегодня были проблемы с мотором на каждой стороне боксов. Не очень хорошее начало уик-энда, но на болид Пьера Гасли будет установлен другой мотор, и завтра мы планируем проехать как-можно больше кругов, чтобы он мог выйти на свой темп. Я знаю, что он на это абсолютно способен.



Также мы испытываем проблемы с охлаждением машины в целом, так что это ещё один важный момент. Но несмотря на все проблемы, есть позитивные моменты. Наш темп с низким уровнем топлива в баках кажется неплохим. Мы довольны результатами Брендона Хартли. А с высоким уровнем топлива деградация шин кажется разумной. Итак, это был в целом сложный день, но с позитивными моментами», — цитирует Эддоллса пресс-служба «Торо Россо».

