Окон: подиум для «Форс Индии» в Мексике вполне возможен

Пилот «Форс Индии» Эстебан Окон поделился своими ожиданиями от Гран-при Мексики по итогам пятничных тренировок.



«Мы привезли много новинок в Мексику, всё зависит от того, сможем ли мы раскрыть их потенциал. После пятничных тренировок я могу сказать, что всё работает отлично. Поможет ли это приблизиться к лидерам? Будем надеяться на это. Обычно в гонке мы всегда выступаем сильнее, так что я не переживаю по поводу субботы. Сейчас можно сказать, что подиум возможен. Многих разворачивало в пятницу. У некоторых возникали проблемы с силовыми установками. Если здесь нам не удастся подняться на подиум, то я буду надеяться на дождь в Бразилии. Как видите, все мои мысли заняты желанием финишировать в тройке сильнейших!» — приводит слова Окона официальный сайт чемпионата.