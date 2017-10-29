Хартли: считаю, у меня был темп, чтобы оказаться впереди «Уильямса»

Гонщик «Торо Россо» Брендон Хартли прокомментировал 13-й результат в квалификации Гран-при Мексики. Новозеландец не сумел проехать быстрого круга во втором сегменте из-за проблем с двигателем.



«Я сделал большие шаги вперёд после Остина. В первый уик-энд у меня была очень серьёзная задача. Первый сегмент не прошёл идеально. Я считаю, что у меня был темп, чтобы оказаться впереди „Уильямса“, если бы удалось собрать всё воедино. Это немного расстраивает, потому что я с нетерпением хотел выложить всё во втором сегменте», — приводит слова Хартли BBC.