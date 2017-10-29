Масса: круг был почти идеальным, но этого недостаточно, чтобы попасть в Q3

Бразильский гонщик «Уильямса» Фелипе Масса высказал мнение, что не мог добиться в квалификации Гран-при Мексики большего, чем показанный им 11-й результат.



«Я проехал максимально хороший круг, он был почти идеальным. К сожалению, этого было недостаточно, чтобы попасть в третий сегмент. Я был доволен своим кругом. Возможно, 11-е место лучше, чем десятое, благодаря чистой стороне трассы и новым шинам. Давайте сконцентрируемся на завтрашней гонке и посмотрим, чего мы можем добиться. Мы в борьбе, и это самая главная вещь», — приводит слова Массы пресс-служба «Уильямса».