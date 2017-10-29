«Торо Россо»: нужно понять, почему так много моторов умирает на нашем шасси

Главный гоночный инженер «Торо Россо» Джонатан Эддолс прокомментировал многочисленные проблемы команды с моторами «Рено» в субботу. Пьер Гасли не сумел принять участия в квалификации, а Брендон Хартли — побороться за место выше 13-го.



«Мы думали, что вчера у нас был сложный день, но сегодня лучше не стало — с учётом стольких проблем с силовым блоком. К сожалению для Пьера, в начале его первого быстрого круга в третьей тренировке отказала турбина. Мы вернули машину в боксы и попробовали её починить, но поняли, что проблемы серьёзнее, чем сперва думали. В итоге нам пришлось поменять весь силовой блок, однако из-за ограничений по деталям новый двигатель не был полностью собран, так что мы не собрали его машину к квалификации.



У Брендона была очень хорошая третья практика. Мы многое узнали о шинах, и он прогрессировал круг за кругом. К концу практики он ощущал себя комфортно по части работы с шинами и извлечения из них максимальной скорости. Мы подошли к квалификации с хорошими ожиданиями, и я думаю, он показал, что машина была способна на многое, особенно в первом сегменте. Во втором было похоже, что мы сможем побороться с „Уильямсом“ или опередить его, но затем, к сожалению, его квалификацию завершил ещё один отказ турбины.



Это был сложный день, нам нужно понять сегодня вечером, почему так много силовых блоков умирает на нашем шасси! К сожалению, похоже, что завтрашний день будет сложным для нас. Однако мы оставим субботу позади нас, будем ждать завтра, оставаясь позитивно настроенными, и постараемся извлечь пользу из любой возможности в гонке!» — приводит слова Эддолса пресс-служба «Торо Россо».