Масса: если бы не прокол, всё сложилось бы иначе

Пилот «Уильямса» Фелипе Масса посетовал на невезение, которое сопутствовало его гонке на Гран-при Мексики. В Мехико бразилец показал 11-й результат.

«Я очень разочарован. Жаль, что мне пришлось делать такую раннюю остановку из-за прокола. Машина была хороша и конкурентоспособна. Я уверен, что всё сложилось бы иначе, если бы не прокол.

Но такое иногда случается. Я рад за команду, так как мы набрали больше очков чем «Рено», а до завершения чемпионата всего две гонки. Но мне очень жаль, что мне снова не очень везёт", — приводит слова Массы пресс-служба «Уильямса».