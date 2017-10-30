Хартли: сход всегда разочаровывает, но я все равно улыбаюсь

Гонщик «Торо Россо» Брендон Хартли прокомментировал сход на Гран-при Мексики из-за отказа двигателя.
«Всегда разочаровывает не финишировать в гонке, так что я не самый счастливый человек. Но я все равно улыбаюсь, потому что добился прогресса по сравнению с прошлой неделей в Остине. Досадно, что гонка завершилась досрочно. Это был довольно сложный уик-энд: проблемы в пятницу, затем я сумел пройти во второй сегмент квалификации, но потом мотор „ушёл“. А сегодня я потерял мощность в конце прямой, затем увидел белый дым — и меня попросили остановиться. Было бы хорошо закончить гонку, ведь я наслаждался сражениями! Теперь с нетерпением жду следующей пары гонок. Надеюсь, всё пойдёт плавнее, чем сегодня, я доеду до финиша гонки, а там посмотрим, где мы окажемся», — приводит слова Хартли пресс-служба «Торо Россо».