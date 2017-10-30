Тост: Гасли с Хартли проделали хорошую работу и выжали максимум

Глава «Торо Россо» Франц Тост поделился впечатлениями от выступления пилотов команды на Гран-при Мексики. По его словам, и Пьер Гасли и Брендон Хартли выжали максимум из сложившейся по ходу уик-энда ситуации.

«В первую очередь хочу поздравить Ферстаппена и „Ред Булл“ с великолепной победой. Что касается нас, то это было тяжело. У нас не было ни одной практики, в которой не возникли бы проблемы. Силовые установки отказывали, это помешало нам подготовить машины к гонке должным образом.

Учитывая все штрафы мы стартовали с конца решётки. Обгонять здесь тяжело, соответственно и рассчитывать на очки тоже. Несмотря на это оба пилота сделали хорошую работу и выжали максимум. Нужно учитывать, что они новобранцы и к тому же у них не было возможности пройти нужное количество кругов перед гонкой. Теперь мы будем думать о этапе в Бразилии. Надеюсь, что он сложится для нас легче", — приводит слова Тоста пресс-служба «Торо Россо».