Леклер проведёт тесты «Пирелли» в составе «Заубера»

Гонщик академии «Феррари», чемпион Формулы-2 сезона 2017 года монегаск Шарль Леклер проведёт тесты «Пирелли» в составе команды «Заубер», сообщает Autosport. Испытания пройдут во вторник, 31 октября, на автодроме имени братьев Родригес в Мексике.



В нынешнем сезоне Леклер трижды принимал участие в пятничных тренировках в составе «Заубера», впереди ему предстоит ещё одно участие в практиках — на этапе в Бразилии. Монегаска называют главным претендентом на место в составе швейцарской команды на сезон 2018 года.