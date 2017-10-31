Диксон — о приходе Хартли: в Ф-1 усвоили, что рента-пилоты не помогают командам

Титулованный новозеландский автогонщик Скотт Диксон, выступающий в серии IndyCar, поддерживает приход в команду Формулы-1 «Торо Россо» соотечественника — Брендона Хартли. По его словам, в «Больших призах» начали делать выводы о бесполезности подписания контрактов с рента-пилотами.

«В первую очередь хочу сказать, что рад за Брендона. Это фантастическая возможность для него. Надеюсь, он пройдёт первую встряску. Если так будет, у него всё получится.

Приятно видеть, что команды Формулы-1 усвоили, что нельзя просто так иметь в составе рента-драйвера. Это не даёт движения вперёд", — приводит слова Диксона Motorsport.