Булье: в следующем году «Макларен» на 100 % будет бороться с топ-командами

Гоночный директор «Макларена» Эрик Булье уверен, что в следующем сезоне команда будет бороться с лучшими командами чемпионата.

«Никогда нельзя сказать с уверенностью, что будешь бороться за первое место. Тем более, что в 2018 году нас ждут некоторые изменения. Например, мы избавимся от T-образного крыла, но у нас появится «гало», которое, безусловно, будет катастрофой с точки зрения аэродинамики. Так что нам предстоит много работы.

Но я верю в команду. Нет причин, по которым мы не сможем продолжить развитие. По крайней мере я уверен, что мы на 100 % присоединимся к борьбе «Феррари», «Мерседеса» и «Ред Булл», — приводит слова Булье Autosport.