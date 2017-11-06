Компания «Пирелли» готовится представить новый тип резины на 2018 год, который станет шестым в линейке сликов. По информации Auto Motor und Sport, новый тип покрышек будет представлять собой «ультраультрасофт» и будет обладать самым мягким компаундом среди всех шин «Пирелли».



«Новая шина и более мягкие компаунды крайне необходимы», — отметил представитель «Пирелли», имя которого не называется.



Отмечается, что на данный момент также обсуждается то, как шины будут распределяться на Гран-при. Некоторые полагают, что команды должны получить полную свободу выбора из шести доступных типов шин на каждую гонку.



Но босс «Пирелли» Марио Изола не уверен в такой необходимости. «Со свободным выбором топ-команды будут выбирать более твёрдые составы, с которыми всё равно будут попадать в третий сегмент квалификации, а затем иметь явное преимущество в гонке».