Хартли: если удача улыбнётся мне, то я смогу претендовать на очки в Бразилии

Пилот «Торо Россо» Брендон Хартли поделился своими ожиданиями от предстоящего Гран-при Бразилии.



«В Мексике благодаря команде мне удалось добиться прогресса. Уверен, если удача улыбнётся мне чуть больше, чем в прошлой гонке, я смогу претендовать на очки. Начинаю чувствовать себя как дома в паддоке. Трасса в Сан-Паулу мне очень нравится, я её хорошо знаю, поскольку именно здесь проходил заключительный этап чемпионата WEC в 2014 году. Я готов к своей третьей гонке в Формуле-1, а для меня это будет уже пятая гонка за пять последних недель подряд», — приводит слова Хартли пресс-служба «Торо Россо».