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175 лет назад 2016
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Окон: независимо от погодных условий «Форс Индия» будет сильна в Бразилии

Авто

Пилот «Форс Индия» Эстебан Окон поделился ожиданиями от Гран-при Бразилии, отметив, что команда на трассе «Интерлагос» будет показывать хороший темп при любых погодных условиях.

"«Интерлагос» — одна из моих любимых трасс.Впервые я выступил на ней в прошлом году и в условиях дождя у меня получилась сильная гонка. Это традиционная трасса, где практически нельзя ошибаться. Пилотам нравятся такие треки.

Как мы видели в прошлом году, погода может быть непредсказуема. Мне понравилось пилотировать в дождливую погоду, так что я был бы рад дождю. Как бы то ни было, независимо от погоды мы должны быть сильны в Бразилии. Скорость машины хороша и у нас есть шанс набрать неплохие очки", — приводит слова француза пресс-служба его команды.

Источник: Force India Formula One Team Сообщить об ошибке
Теги
Форс Индия Эстебан Окон Формула-1 Гран-при Бразилии
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