Масса: надеюсь на достойный результат на домашнем Гран-при

Пилот «Уильямса» Фелипе Масса подчеркнул, что надеется на хороший результат на Гран-при Бразилии.



«Гран-при Бразилии, моя домашняя гонка. Этот этап всегда особенный для меня, и я никогда не смогу забыть, что было в прошлом году. Результат был ужасен, но меня растрогала любовь зрителей и тот приём, что мне оказали. Выступления на родной трассе — это невероятно, ведь именно здесь я начал свою карьеру и не могу не надеяться на успешную гонку.



Я много раз показывал хороший результат в Бразилии. Но, к сожалению, за последние два года у меня не было успехов здесь, но, надеюсь, в этот раз у нас всё получится, и я получу настоящее удовольствие от нахождения здесь и общения со своими соотечественниками. Надеюсь, мы добьёмся достойного результата, это самое главное», — приводит слова Массы пресс-служба «Уильямса».