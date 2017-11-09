Гасли и Хартли, вероятно, будут оштрафованы на старте Гран-при Бразилии

Пилоты «Торо Россо», скорее всего, получат штрафы на старте Гран-при Бразилии, сообщает Autosport. На болидах Пьера Гасли и Брендона Хартли планируется замена компонентов силовой установки.

Француз уже прокомментировал эту информацию, признавшись, что ему сложно принять такое положение вещей.

«Это ещё не подтвержено, но, похоже, так и будет. Похоже, мы будем стартовать с конца стартовой решётки, что заметно усложняет всё. Но мы не в силах это изменить. Если штраф будет, то мы просто должны это принять. В конце концов, это не меняет наших целей, просто усложняет их выполнение.

Мне сложно принять все эти штрафы, так как я никогда не сталкивался ни с чем подобным в младших сериях. На Гран-при Мексики, если бы я даже показал в квалификации третий результат, я бы всё равно вынужден был стартовать с конца. Это сложно принять, но здест всё работает таким образом", — завершил Гасли.