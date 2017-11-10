Окон: при равных бюджетах «Форс Индия» может удивить многих

Пилот «Форс Индия» Эстебан Окон, отвечая на вопрос о возможном ограничении бюджета для команд, дал понять, что такая инициатива может помочь его команде конкурировать с лидерами чемпионата.

«Откровенно говоря, если бы у всех был равный бюджет, наша команда смогла бы многих удивить своими достижениями. То, чего мы добились при нашем бюджете, прекрасно. Мы очень много работаем, но это даёт результат на трассе. Было бы здорово, если бы бюджет команд был ограничен», — приводит слова Окона F1i.

В нынешнем сезоне «Форс Индия» уже гарантировала себе четвёртое место в Кубке конструкторов.