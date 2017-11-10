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Масса: темп «Уильямса» на длинных сериях схож с темпом основных конкурентов

Авто

Пилот «Уильямса» Фелипе Масса поделился впечатлениями после пятничных тренировок Гран-при Бразилии. Это будет последний домашний Гран-при Формулы-1 — по окончании сезона бразилец закончит карьеру в «Королевских автогонках».

«Хорошая пятница. Нам удалось проехать несколько хороших кругов. Думаю, наш темп на длинных сериях кругов похож на темп многих автомобилей, с которыми мы боремся. Нам предстоит тяжёлый бой, но мы будем стараться сделать всё что от нас зависит», — цитирует Массу пресс-служба «Уильямса».

Источник: Williams F1 Сообщить об ошибке
Теги
Уильямс Фелипе Масса Формула-1 Гран-при Бразилии
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