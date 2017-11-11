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В «Макларене» не беспокоятся по поводу проблем у «Рено»

Авто

Руководитель «Макларена» Эрик Булье отметил, что команда не обеспокоена последними проблемами, связанными у других команд с двигателями «Рено», сообщает Crash.net. Напомним, что британская команда переходит на французские двигатели с 2018 года.

На предыдущем этапе в Мексике до финиша смогли добраться только две машины с двигателями «Рено», а на Гран-при Бразилии в пятничных тренировках неудачи преследовали «Торо Россо», и в СМИ даже появилась информация, что из-за этого команда может пропустить заключительный этап сезона в Абу-Даби. Помимо этого, в Бразилии за замену элементов силовой установки «Рено» штраф в 10 позиций на стартовой решётке получил Даниэль Риккардо.

Источник: Crash.net Сообщить об ошибке
Теги
Макларен Рено Спорт Ф-1 Эрик Булье
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