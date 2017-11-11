Марко прокомментировал конфликт «Торо Россо» и «Рено»

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко прокомментировал разгорающийся конфликт между «Рено» и младшей командой «Ред Булл» — «Торо Россо». По словам функционера, в стане австрийской конюшни никогда не возникало сомнений относительно равных и честных условий для всех клиентов «Рено».

«За последние 10 лет мы пережили много успехов и эмоций вместе с нашим поставщиком силовых установок. Как и всегда, к концу сезона эмоции зашкаливают, но это ценное партнёрство и оно останется таковым. У нас никогда не было вопросов о том, справедливо ли к нам относятся и предоставляют ли нам равные условия. Такая же ситуация остаётся и сегодня», — приводит слова Марко официальный сайт «Ред Булл».

Абитебуль считает, что отказы «Рено» на машинах «Торо Россо» — не совпадение