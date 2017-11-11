Хартли: не показал времени во втором сегменте, чтобы сэкономить шины

Пилот «Торо Россо» Брендон Хартли счёл 15-е место в квалификации Гран-при Бразилии успехом.

«Неплохой день, я вполне доволен выходом во второй сегмент! В Q2 мы не стали выезжать за быстрым временем, чтобы сэкономить шины и сохранить больше вариантов на гонку. Использовали сессию для пары тренировочных стартов. Мне это нужно, так как мои первые два старта в Формуле-1 вышли не лучшими… Надеюсь, завтра это окупится!

Финишировать в очках будет сложной задачей. Но мы постараемся, сделаем всё возможное", — приводит слова Хартли пресс-служба «Торо Россо».