Хартли: доволен той частью гонки, в которой удалось поучаствовать

Пилот «Торо Россо» Брендон Хартли прокомментировал своё выступление в гонке Гран-при Бразилии, в которой ему не удалось добраться до финиша из-за технических проблем.



«Жаль, что мне пришлось сойти, но я доволен той частью гонки, в которой участвовал. У меня был очень хороший старт. Мне пришлось объехать Стролла, поскольку он заглох передо мной, но все процедуры, с которыми мы работали, прошли хорошо. На первом круге я проиграл позицию Пьеру (Гасли), что немного раздражало, но после этого я ехал довольно неплохо.



Я потерял радиосвязь со своим инженером на долгое время, так что мне пришлось тяжело, особенно во время рестарта за автомобилем безопасности, когда я пытался вспомнить всё, что мне было нужно сделать.



Я проехал около 10 кругов, прежде чем радио вновь включилось. Думаю, что мог бы финишировать сразу позади Пьера, если бы не возникла проблема с высоким потреблением масла… Я чувствовал, что мы не доберёмся до финиша, так оно и случилось. Надеюсь, в следующий раз, в Абу-Даби, нам удастся провести гонку лучше и завершить сезон на мажорной ноте», — цитирует Хартли пресс-служба «Торо Россо».