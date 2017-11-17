Булье: Баттон всегда будет частью «Макларена»

Гоночный директор «Макларена» Эрик Булье поблагодарил бывшего боевого пилота, а также резервного пилота команды в нынешнем сезоне Дженсона Баттона за долгие годы сотрудничества.

«Дженсон был выдающимся пилотом и послом для „Макларена“, Формулы-1 и всей Англии. Его контракт с нами истекает по завершении нынешнего сезона, но он всегда будет частью „Макларена“. Такова жизнь и мы делаем очередной шаг, открывая новую главу с Ландо Норрисом в роли третьего пилота», — приводит слова Булье Sky Sports.

Баттон выступал за «Макларен» с 2010 года. В 2011 он стал вице-чемпионом мира. Кроме того, последняя победа «Макларена» на этапах также в активе Баттона (ГП Бразилии 20212 года). В нынешнем сезоне он занял место резервного пилота и стартовал в гонке Гран-при Монако, в которой заменил Фернандо Алонсо.