Иллот выиграл квалификационную гонку Ф3 в Макао, Норрис — 7-й, Шумахер — 20-й

Пилот команды «Према» Кэллум Иллот одержал победу в квалификационной гонке Гран-при Макао Формулы-3. Второе место ззанял шведский гонщик Джоэль Эрикссон. Его партнёр по команде Серхио Сетте Камара показал третий результат. Резервный пилот «Макларена» Ландо Норрис занял седьмое место, а сын семикратного чемпиона мира в Формуле-1 Михаэля Шумахера Мик пришёл к финишу двадцатым.

Гран-при Макао. 18 ноября. Квалификационная гонка.

1. Кэллум Иллот (Theodore Racing by Prema) 22:18.077

2. Джоэль Эрикссон (Motopark) +7.957

3. Серхио Сетте Камара (Motopark) +8.643

4. Максимилиан Гюнтер (Theodore Racing by Prema) +9.798

5. Фердинанд Хабсбург (Carlin) +10.391

6. Педро Пике (Van Amersfoort Racing) +10.821

7. Ландо Норрис (Carlin) +11.966

8. Дэн Тиктум (Motopark) +12.657

...20. Мик Шумахер (Theodore Racing by Prema) +37.634