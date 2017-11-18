Иллот: доволен результатом субботней гонки Ф3 Гран-при Макао

Пилот команды «Према» Кэллум Иллот прокомментировал свою победу в квалификационной гонке Формулы-3 на Гран-при Макао.



«Мы хорошо начали гонку, мне удалось пробиться с третьего места на второе. В середине гонки я прибавил в темпе и вышел в лидеры. После этого мне удалось уйти в отрыв. Хорошая гонка, очень напряжённая, расслабиться мне удалось только в конце. Я доволен результатом. Огромное спасибо команде за их хорошую работу, завтра у нас есть шанс выступить успешно», — приводит слова Иллота официальный сайт команды.