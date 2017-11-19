Габсбург об аварии на последнем круге ГП Макао: не собирался финишировать вторым

Гонщик «Кампоса» Фердинанд Габсбург поделился своими впечатлениями от гонки Гран-при Макао, на которой Фердинанд на последнем круге столкнулся с Серхио Сетте Камарой в борьбе за лидерство. Победа в итоге досталась британцу Дэну Тиктуму.



«Это была отличная гонка. Наш темп был очень хорош, я чувствовал по ходу гонки, что делаю всё, что нужно. Мне удалось пройти Гюнтера отличным манёвром, затем я начал догонять Серхио и оказался в состоянии атаковать на последних трёх кругах. Я поймал его на прямой и выложился по максимуму при этом обгоне. Я знал, что я быстрее, что у меня более свежие шины, чем у него и я не собирался финишировать вторым. Я хотел выиграть, совершил рывок и сумел его опередить. Очень горжусь тем, чего удалось достичь сегодня», — приводит слова Габсбурга официальный сайт команды «Кампос».