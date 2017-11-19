Норрис: разочарован вторым местом на Гран-при Макао

Чемпион Формулы-3 сезона-2017 Ландо Норрис прокомментировал итоги Гран-при Макао, на котором он занял второе место на финише.



«Я приехал в Макао за победой и отличным завершением великолепного сезона Формулы-3. Я разочарован вторым местом, поскольку команда в очередной раз за сезон предоставила мне отличный болид. В четверг я чувствовал себя очень уставшим, но смог завоевать предварительный поул. Мне удалось прибавить, но я не был готов на сто процентов.



Второе место — нормальный результат. Но надо отдать должное победителю, который совершил отличный манёвр и обогнал меня в момент моей борьбы с Гюнтером», — приводит слова Норриса GPUpdate.