Браун: люди, которые работали с Шумахером, не могут сказать о нём плохого слова

Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун поделился мнением о семикратном чемпионе мира Михаэле Шумахере, который сегодня, 3 января, празднует свой 50-й день рождения.



«Я думаю, что одна из главных вещей, которую я мог бы сказать о Михаэле Шумахере, — это то, что люди, которые с ним работали, никогда не могли о нём сказать ни одного плохого слова. В тех командах, в которых работал Михаэль Шумахер, он всегда создавал приятное впечатление и демонстрировал огромную преданность коллективу», — приводит слова Росса Брауна Reuters.



Стоит отметить, что на протяжении последних пяти лет Шумахер продолжает восстанавливаться после травмы головы, полученной в декабре 2013 года на горнолыжном курорте во Франции. О состоянии прославленного гонщика известно крайне мало, семья хранит тайну личной жизни.