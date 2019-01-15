Николаев: теряли время из-за тяжести ехать в паре с Сотниковым

Пилот «КАМАЗ-мастера» Эдуард Николаев рассказал, почему седьмой этап ралли-марафона «Дакар»-2019 выдался для его команды сложным.

«Сегодня теряли время в основном из-за тяжести ехать в паре. Мы ехали первыми, экипаж Сотникова ехал вторым. После каждого преодоления дюны приходилось вставать. Приходилось его частенько ждать. Были и у нас сложные моменты, не сразу брали некоторые высокие дюны. Брали с третьего-четвёртого раза. Сегодня очень сложный этап, особенно дюны. Обидно, что Дима остановился. Мы долго его прождали, около 20 минут. Сначала в одном месте, потом попробовали вернуться, но из-за холмистых подъёмов пришлось остановиться. Ещё подождали и поняли, что не можем туда ехать, развернулись и направились к финишу.

Почему-то организаторы пообещали на старте, что всё будет в порядке, но на старте самого СУ нас снова удивили. Сотников стартовал первым, потом он ждал нас, потеряв на этом время. Нужно будет разобраться, в чём дело», — сказал Николаев в видеоблоге «КАМАЗ-мастера».