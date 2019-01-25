Известный космонавт устроил заезд на «Сочи Автодром»

Лётчик-космонавт Роскосмоса и бортинженер МКС-56/57 Сергей Прокопьев принял участие в заезде по трассе, которая принимает гонку Формулы-1, на автомобиле из автопарка «Сочи Автодрома».



«По словам космонавта, «ощущения во время заезда – космические». Прокопьев также отметил, что гоночный трек в Олимпийском парке виден даже из космоса. «Сочи Автодром – уникальное сооружение, которое было построено за довольно короткий срок и завоевало широкий интерес общественности. Это известная во всём мире трасса, которая используется пилотами Формулы-1. Это здорово, ещё один плюс для России», — приводятся слова космонавта в пресс-релизе „Сочи Автодрома“.



Отметим, что Прокопьев посетил как трассу Формулы-1, так и Сочи впервые. В курортном городе космонавт проходит реабилитацию после полёта на МКС.