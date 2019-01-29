Воробьёв: заявление критикующих Liberty промоутеров довольно беззубое

Заместитель генерального директора АНО «Росгонки» Сергей Воробьёв, который занимается организацией Гран-при России Формулы-1, встал на защиту Liberty Media.

Промоутеры 16 Гран-при Формулы-1 выступили с официальным заявлением, в котором раскритиковали принципы работы владельцев «Королевских гонок». Они объединились в Ассоциацию промоутеров Формулы-1 FOPA.

«Это заявление довольно беззубое, потому что все вопросы, указанные в этом заявлении, так или иначе решаются в нынешнем формате общения с Liberty. Я не вижу необходимости промоутерам проводить отдельные собрания. Я не разделяю позицию нынешнего председателя Ассоциации FOPA Стюарта Прингла. В своих публичных комментариях он очень часто критиковал руководство Liberty и весь наш общий спорт.



Я не считаю этот подход конструктивным, и поэтому мы, наряду с несколькими другими Гран-при, не будем членами FOPA. И я уверен, что в ближайшие дни, недели и месяцы нас станет больше. Если вы посмотрите на календарь текущего сезона Формулы-1, в нём нет Гран-при Майами. Так какой смысл вести теоретические разговоры о том, как всё могло бы быть или как может быть в 2020 году?» — цитирует Воробьёва Autosport.