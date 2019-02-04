Масса: Леклер в будущем может стать суперчемпионом

Бывший пилот «Феррари» Фелипе Масса поделился мнением о новом пилоте «Скудерии» Шарле Леклере и новом руководителе итальянской команды Маттиа Бинотто.

«У команды конкурентоспособная техническая структура и очень хорошие гонщики. Леклер в будущем может стать суперчемпионом. И я надеюсь, что это может произойти в ближайшем будущем.

Бинотто — спокойный парень. Он парень, который может работать более спокойно, чем Арривабене. Но этот момент для него в новинку. Он никогда не был руководителем команды. Мы должны посмотреть, как он будет работать. Он стал руководителем команды, но также будет управлять технической стороной. Это может быть здорово. Я желаю ему всего наилучшего, потому что знаю его с тех пор, как присоединился к «Феррари», — цитирует Массу GPFans.