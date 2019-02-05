«Рейсинг Пойнт» официально подтвердил своё название

Команда Формулы-1 «Рейсинг Пойнт», ранее известная как «Форс Индия», официально утвердила новое название.

«Обновите закладки. Скажите «Привет», «Рейсинг Пойнт», — говорится в официальном «Твиттере» команды из Сильверстоуна.

Отметим, что социальные сети «конюшни» также был переименованы.

Ранее в «Рейсинг Пойнт» планировали выбрать другое название и пытались получить права на один из исторических брендов, однако эти попытки не увенчались успехом. Среди возможных названий фигурировала «Лола», но и этот вариант не сработал.



В итоге на последнем заседании комиссии Ф-1, состоявшемся 31 января, было официально утверждено переименование «Форс Индия» в «Рейсинг Пойнт». На том же заседании утвердили переименование «Заубера» в «Альфа Ромео».