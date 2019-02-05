Спонсором «Ред Булл» стала криптовалюта

Команда Формулы-1 «Ред Булл» объявила о подписании нового спонсорского соглашения. Впервые в истории чемпионата мира спонсором какой-либо из команд станет криптовалюта: австрийский коллектив поддержит FuturoCoin. Договор рассчитан на несколько лет, логотипы компании будут нанесены на новый болид команды RB15, а также на комбинезоны гонщиков и командные грузовики.



«В последние дни рост технологии блокчейна и криптовалют был действительно выдающимся, и мы рады стать первой командой Формулы-1, которая будет вовлечена в этот процесс через наше партнёрство с FuturoCoin. Защищённые цифровые валюты находятся на вершине технологического прогресса, и мы рады стать частью этой революции», — отметил глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер.

Новый логотип на плече комбинезона Пьера Гасли Фото: Red Bull Racing